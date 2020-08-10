Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом Политика, 06:33 В Минске следователи начали осматривать места протестов Общество, 05:58 СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки Общество, 05:28 Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России Общество, 05:04 Протестующие начали расходиться из центра Минска Общество, 04:30 Появилось видео наезда автозака на человека в Минске Общество, 03:24 Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео Общество, 02:53 Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске Общество, 02:33 Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата России. Что важно знать Спорт, 02:30 Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Белоруссии Общество, 02:26 Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов Общество, 02:08 МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах Общество, 01:32 Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах Политика, 01:16 В Минске после окончания голосования перестали работать сервисы такси Общество, 01:07
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом

Запад использует недовольство небольшой части белорусов первыми результатами выборов президента республики, чтобы дестабилизировать ситуацию так же, как это было на Украине в 2014 году. Об этом написал в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что события в Минске вызывают чувство дежавю. Протестующих Полянский назвал «громким меньшинством», которое пытается навязать свою волю «молчаливому большинству». «И западные «геоинженеры» беззастенчиво используют это, подобно тому, как они поступали на Майдане на Украине, разрушая страну», — заявил Полянский.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным национального экзитпола, на выборах в Белоруссии победил Лукашенко, набрав 79,7% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская получила 6,8%. После окончания голосования в Минске и других городах республики вспыхнули массовые акции протеста.

В белорусской столице против протестующих применили спецтехнику и шумовые гранаты, СМИ указывали на использование слезоточивого газа и водометов. Одного человека, по информации СМИ, в центре города сбил автозак. В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о ДТП.

К 3:00 по мск обстановка в Минске стала спокойнее, протестующие начали расходиться.

Теги: Постпред России при ООН, протесты, Белоруссия
Материалы по теме
В Минске следователи начали осматривать места протестов
Общество
Протестующие начали расходиться из центра Минска
Общество
Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter