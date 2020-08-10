В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом

Запад использует недовольство небольшой части белорусов первыми результатами выборов президента республики, чтобы дестабилизировать ситуацию так же, как это было на Украине в 2014 году. Об этом написал в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что события в Минске вызывают чувство дежавю. Протестующих Полянский назвал «громким меньшинством», которое пытается навязать свою волю «молчаливому большинству». «И западные «геоинженеры» беззастенчиво используют это, подобно тому, как они поступали на Майдане на Украине, разрушая страну», — заявил Полянский.



По данным национального экзитпола, на выборах в Белоруссии победил Лукашенко, набрав 79,7% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская получила 6,8%. После окончания голосования в Минске и других городах республики вспыхнули массовые акции протеста.

В белорусской столице против протестующих применили спецтехнику и шумовые гранаты, СМИ указывали на использование слезоточивого газа и водометов. Одного человека, по информации СМИ, в центре города сбил автозак. В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о ДТП.

К 3:00 по мск обстановка в Минске стала спокойнее, протестующие начали расходиться.