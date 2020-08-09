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Более 70 правоохранителей пострадали в ходе протестов в Бейруте

Более 70 ливанских правоохранителей пострадали в ходе столкновения протестующих с полицией в Бейруте. Об этом сообщает местный телеканал LBCI со ссылкой на заявление пресс-службы главное управление внутренних сил безопасности Ливана.

«Потери внутренних сил безопасности: погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи, еще более 70 правоохранителей ранены», — говорится в заявлении.

Ливанский телеканал Al-Manar передал, что, по последним данным, всего при столкновении демонстрантов с полицией пострадали 490 человек. Ранее сообщалось о 230 пострадавших.

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Протесты в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, выразили недоверие правительству страны после взрыва в порту 4 августа и потребовали его отставки.

Протестующие начали забрасывать полицейских камнями и петардами, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Демонстранты захватили МИД Ливана, министерство экономики, штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, штурмовали министерство энергетики и министерство окружающей среды.

Позднее военные вытеснили протестующих из здания внешнеполитического ведомства. На фоне протестов премьер-министр Ливана Хассан Диаб пообещал провести досрочные парламентские выборы.

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Теги: Ливан, протесты, правоохранители
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