Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах президента страны рассказал, что посоветовал президенту России Владимиру Путину беречься от коронавируса. Слова Лукашенко передает портал tut.by.

«Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились, — но такая противная, что дальше некуда», — пересказал Лукашенко свой совет Путину.

По словам Лукашенко, здоровые люди и молодежь легко переносят COVID-19.

Ранее президент Белоруссии предложил оппозиционерам свою кровь с антителами к коронавирусу, назвав это «самым простым путем повернуть их в сторону государства, в мою сторону».