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Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах президента страны рассказал, что посоветовал президенту России Владимиру Путину беречься от коронавируса. Слова Лукашенко передает портал tut.by.

«Береги себя, потому что болезнь излечима — наши врачи, молодцы, научились, — но такая противная, что дальше некуда», — пересказал Лукашенко свой совет Путину.

По словам Лукашенко, здоровые люди и молодежь легко переносят COVID-19.

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Александр Лукашенко во время встречи с работниками системы здравоохранения

Ранее президент Белоруссии предложил оппозиционерам свою кровь с антителами к коронавирусу, назвав это «самым простым путем повернуть их в сторону государства, в мою сторону».

Также он заявил, что все страны пытаются использовать коронавирусную инфекцию, «чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится».

28 июля во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД президент заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Глава государства не исключает, что коронавирус ему могли «подкинуть».

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Ранее президент Белоруссии неоднократно говорил о преувеличении угрозы заболевания, называл ситуацию с коронавирусом массовым психозом и несколько месяцев отказывался вводить в стране карантин.

Теги: коронавирус, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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