Переболевший коронавирусом Лукашенко предложил свою кровь оппозиционерам

Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оппозиционерам свою кровь с антителами к коронавирусу. Соответствующее заявление глава республики сделал во время вручения наград медицинским работникам страны, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику, сообщается на сайте президента.

«Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили», — сказал Лукашенко.

По мнению президента, они не откажутся от его крови, потому что «когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь». Такая полушутка-полуправда, добавил Лукашенко.

В июле Лукашенко признался, что переболел инфекцией коронавируса. Он тогда говорил, что болезнь прошла бессимптомно, о ней он узнал уже позже от врачей. Глава государства не исключает, что коронавирус ему могли «подкинуть».