NYT узнала о переговорах Microsoft по покупке доли в TikTok

Microsoft заинтересовалась покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщила NYT. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить работу приложения на территории страны

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры по приобретению доли в социальной сети TikTok у ее разработчика — китайской компании ByteDance. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По данным источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запретить TikTok на территории США и другие меры в отношении приложения. Он планирует вынудить ByteDance отказаться от своей доли в соцсети, чтобы она не могла контролировать работу TikTok в Соединенных Штатах, отмечает агентство.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи. Мы рассматриваем множество вариантов. Посмотрим, что будет», — сказал Трамп.

По мере того как TikTok становится все более популярным, Вашингтон начинает все больше беспокоиться о том, что китайские власти могут использовать это приложение, чтобы получить данные о гражданах США, отмечает Bloomberg.