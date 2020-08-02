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Бизнес ,  
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СМИ узнали о проблемах с покупкой TikTok Microsoft из-за Трампа

Переговоры о многомиллиардной сделке прервались после замечаний президента
Фото: Anjum Naveed ./ AP
Фото: Anjum Naveed ./ AP

Microsoft приостановила переговоры о покупке подразделения американского подразделения китайской сети TikTok. Как сообщает Wall Street Journal, причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выступает против этой сделки.

WSJ отмечает, что Чжан Иминь, который возглавлял американскую дочку Bytedance Ltd (владеет TikTok), в ходе переговоров шел на уступки Microsoft, однако теперь непонятно, не откажется ли он от них.

Издание указывает, что в Microsoft до сих пор считали, что в Белом доме действительно заинтересованы в том, чтобы американская компания приобрела долю в Bytedance, владеющей одним из самых популярных видеоприложений. Источники WSJ утверждают, что сделку могли заключить уже в понедельник, но заявление Трампа стало для участников переговоров сюрпризом.

При этом один из собеседников издания рассказал, что еще до выступления президента в Белом доме рассчитывали, что вся китайская компания перейдет под американский контроль.

При этом в Вашингтоне ранее обвиняли TikTok в том, что компания наносила ущерб американским интересам, а скачивавшие приложение граждане ставили под угрозу свои персональные данные. Более того, сам Трамп говорил о возможном запрете TikTok на территории США.

WSJ указывает, что занять жесткую позицию в этом вопросе президента уговаривал в том числе и его советник по вопросам торговли Питер Наварро.

Сами владельцы TikTok неоднократно указывали, что действуют независимо от властей КНР, а размещаемые ролики не являются пропагандистскими.

Владельцы TikTok изначально рассчитывали на американский рынок. Как указывает WSJ, хотя сейчас приложением пользуются 100 млн жителей США, особой прибыли это компании не приносит. Однако предполагается, что уже в следующем году доход составит около $6 млрд.

Автор: Артем Филипенок
Теги: TikTok, Дональд Трамп
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