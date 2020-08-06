Тихановская предложила способ избежать задержаний после запрета митинга

После того как на месте, забронированном Тихановской, власти начали готовить праздник железнодорожных войск, оппозиционеры решили принять участие в другом мероприятии, организованном городскими властями

Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на четверг митинг в парке Дружбы народов в Минске. Вместо этого кандидат в президенты, а также ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова посетят праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере — это через дорогу от парка Дружбы народов, рассказал РБК представитель объединенного штаба.

В штабе уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом. Это, в свою очередь, может помочь избежать задержаний сторонников политика, если бы они решились на стихийный митинг.

6 августа объединенный штаб Тихановской планировал провести финальный митинг кампании в Минске. Площадка для митинга в парке Дружбы народов — одна из шести, выделенных властями для проведения митингов. Как сообщает портал Tut.by, Тихановская забронировала место в парке еще 14 июля. Однако утром 6 августа представители штаба не смогли завезти на площадку оборудование, проезд был заблокирован ГАИ, а в парке начался монтаж оборудования для проведения мероприятия, посвященного железнодорожным войскам.

30 июля в парке Дружбы народов прошел один из самых массовых митингов за всю историю Белоруссии. По данным правозащитников, в нем приняли участие более 60 тыс. человек. По данным МВД, в митинге приняли участие 18 тыс. человек.