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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская предложила способ избежать задержаний после запрета митинга

После того как на месте, забронированном Тихановской, власти начали готовить праздник железнодорожных войск, оппозиционеры решили принять участие в другом мероприятии, организованном городскими властями
Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на четверг митинг в парке Дружбы народов в Минске. Вместо этого кандидат в президенты, а также ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова посетят праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере — это через дорогу от парка Дружбы народов, рассказал РБК представитель объединенного штаба.

В штабе уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом. Это, в свою очередь, может помочь избежать задержаний сторонников политика, если бы они решились на стихийный митинг.

6 августа объединенный штаб Тихановской планировал провести финальный митинг кампании в Минске. Площадка для митинга в парке Дружбы народов — одна из шести, выделенных властями для проведения митингов. Как сообщает портал Tut.by, Тихановская забронировала место в парке еще 14 июля. Однако утром 6 августа представители штаба не смогли завезти на площадку оборудование, проезд был заблокирован ГАИ, а в парке начался монтаж оборудования для проведения мероприятия, посвященного железнодорожным войскам.

30 июля в парке Дружбы народов прошел один из самых массовых митингов за всю историю Белоруссии. По данным правозащитников, в нем приняли участие более 60 тыс. человек. По данным МВД, в митинге приняли участие 18 тыс. человек.

Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея
Фотогалерея 

Утром 6 августа стало известно о задержании начальника штаба Тихановской — Марии Мороз. Как позже пояснил представитель МВД, она была не задержана, а приглашена для беседы. Мороз сообщила порталу tut.by, что сотрудники милиции предупредили ее об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. У действующего президента Александра Лукашенко — четыре соперника. Во вторник он охарактеризовал соперницу и ее команду — жену экс-кандидата Валерия Цепкало Веронику и главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову — девочками, которые не понимaют, что говорят.

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«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете: выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить... Они же не понимают, что говорят и что творят», — заявил белорусский президент. Тихановская в ответ заметила, что они втроем — боевые подруги, три соратницы, которым «пришлось встать вместо своих мужчин». Тихановская приняла решение участвовать в кампании, после того как был задержан ее муж блогер Сергей Тихановский.

Автор: Александр Атасунцев
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