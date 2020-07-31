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Выборы в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской

Минск, Белоруссия, 30 июля 2020г.
Минск, Белоруссия, 30 июля 2020г. (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

На прошедшем 30 июля в Минске предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было 18,25 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«Через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов прошли 18 250 человек», — говорится в сообщении.

Чемоданова добавила, что в ходе акции не было допущено нарушений законодательства.

Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал, что в митинге приняли участие 63 тыс. человек.

Митинг прошел вечером 30 июля в в парке Дружбы народов. На мероприятии выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова, а также Валерия Цепкало, который сбежал в Россию. Кроме того, к собравшимся обратилась сама Тихановская.

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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Это действующий глава государства Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Двум претендентам, которые считались основными соперниками Лукашенко — Бабарико и Цепкало, — было отказано в регистрации.

Теги: Белоруссия, выборы, МВД Белоруссии
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