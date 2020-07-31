МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской

Минск, Белоруссия, 30 июля 2020г. (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

На прошедшем 30 июля в Минске предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было 18,25 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«Через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов прошли 18 250 человек», — говорится в сообщении.

Чемоданова добавила, что в ходе акции не было допущено нарушений законодательства.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал, что в митинге приняли участие 63 тыс. человек.