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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске задержали несколько участников «велопробега солидарности»

В Минске «велопробег солидарности» закончился задержаниями. Об этом сообщает порталу Tut.by.

Велосипедисты вечером 7 августа проехались в том числе по центру белорусской столицы, близ парков имени Максима Горького и Янки Купалы. По данным портала, сотрудники ОМОНа и милиции стали задерживать людей, когда те собрались расходиться.

В правозащитном центре «Весна» уточнили, что четыре велосипедиста были задержаны. Одной из задержанных сломали руку, ее доставили в больницу.

Встреча Тихановской со сторонниками в Минске. Фоторепортаж
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Ранее двух звукорежиссеров Дворца детей и молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших на мероприятии в Минске песню «Перемен» группы «Кино», арестовали на десять суток, их обвинили в хулиганстве и неповиновении.

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Согласно протоколу, Галанов и Соколовский умышленно сорвали праздничный концерт по случаю Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования, организованного городскими властями в Киевском сквере. Туда кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с поддерживающими их гражданами пришли после того, как Тихановской пришлось отменить митинг в парке Дружбы народов, так как власти начали там подготовку праздника железнодорожных войск. Галанов и Соколовский включили в Киевском сквере песню группы «Кино» «Перемен».

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В последние дни в Белоруссии проходят многотысячные митинги в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Выборы в стране состоятся 9 августа.

Теги: Минск, велопробег, задержания, выборы
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