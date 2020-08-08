В Минске задержали несколько участников «велопробега солидарности»

В Минске «велопробег солидарности» закончился задержаниями. Об этом сообщает порталу Tut.by.

Велосипедисты вечером 7 августа проехались в том числе по центру белорусской столицы, близ парков имени Максима Горького и Янки Купалы. По данным портала, сотрудники ОМОНа и милиции стали задерживать людей, когда те собрались расходиться.

В правозащитном центре «Весна» уточнили, что четыре велосипедиста были задержаны. Одной из задержанных сломали руку, ее доставили в больницу.

Ранее двух звукорежиссеров Дворца детей и молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших на мероприятии в Минске песню «Перемен» группы «Кино», арестовали на десять суток, их обвинили в хулиганстве и неповиновении.