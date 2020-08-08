Турция предложила отстроить разрушенный взрывом порт Бейрута

Пока Ливан может воспользовать турецким портом Мерсин, чтобы хранить там свои грузы. Турция также оказывает стране медицинскую помощь

Разрушенный порт Бейрута, Ливан (Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press)

Власти Турции готовы помочь с восстановлением порта в Бейруте, разрушенного мощным взрывом 4 августа, а пока его не отстроят, Ливан может использовать порт Мерсин. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu.

«Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания», — сообщил он.

Мерсин принадлежит Турции, он находится в Средиземном море. Вице-президент предложил воспользоваться складами порта для хранения грузов, которые небольшими партиями потом можно будет доставлять в Ливан.

Октай добавил, что турецкие больницы и медицинские самолеты также помогают в сложившейся ситуации. Политик отметил, что Турция находится рядом и не оставит Ливан в одиночестве.