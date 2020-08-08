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Политика ,  
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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендру Моди в связи с авиакатастрофой в Кожикоде.Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде», — говорится в телеграмме.

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Фото: Xinhua / Global Look Press

Также российский лидер выразил сочувствие родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Авиакатастрофа индийского лоукостера Air India Express в городе Кожикоде в штате Керала. При посадке самолет выехал за территорию ВПП и развалился на части. По последним данным властей, погибли 20 человек, более 140 пострадали. Всего на борту находилось 190 человек, включая экипаж самолета. Ранее в Генконсульстве сообщали, что россиян на борту самолета не было.

Теги: Владимир Путин, соболезнования, Индия, авиакатастрофа
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