Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 20

В результате крушения индийского лоукостера Air India Express в городе Кожикоде в штате Керала погибли 20 человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на властей. Более 140 человек пострадали.

Во время посадки в аэропорту Кожикоде шел сильный дождь, уточняет издание со ссылкой на Управление гражданской авиации Индии (DGCA). Самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.

На борту лайнера находился 191 человек. Это был вывозной рейс из Дубая, доставлявший домой застрявших в других странах из-за коронавируса граждан.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на министра гражданской авиации Индии Хардипа Сингха Пури сообщала о 16 погибших.