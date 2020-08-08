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Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 20

В результате крушения индийского лоукостера Air India Express в городе Кожикоде в штате Керала погибли 20 человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на властей. Более 140 человек пострадали.

Во время посадки в аэропорту Кожикоде шел сильный дождь, уточняет издание со ссылкой на Управление гражданской авиации Индии (DGCA). Самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.

Катастрофа пассажирского самолета в Индии. Фоторепортаж
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На борту лайнера находился 191 человек. Это был вывозной рейс из Дубая, доставлявший домой застрявших в других странах из-за коронавируса граждан.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на министра гражданской авиации Индии Хардипа Сингха Пури сообщала о 16 погибших.

В Генеральном консульстве России сообщили, что россиян среди пассажиров самолета Air India Express не было.

Теги: Индия, самолет, крушение
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