Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
В Нижегородской области открылись бани и фитнес-центры Общество, 21:01 «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу Спорт, 20:59 Дипломаты заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии самолете Общество, 20:58 Российский вирусолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса Общество, 20:50 Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель» Бизнес, 20:43 Катастрофа пассажирского самолета в Индии. Фоторепортаж Общество, 20:32  КХЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21 Спорт, 20:30 Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА Спорт, 20:16 Зачем нужен иностранный брокерский счет: главные плюсы и минусы Инвестиции, 20:14 Банки сообщили о росте числа запросов налоговиков о счетах клиентов Финансы, 20:07 В полиции сообщили о 14 погибших при крушении самолета в Индии Общество, 20:07 Умер бывший советник Буша-старшего и Форда по нацбезопасности Политика, 20:03 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:53 Футбольные матчи в Минске были перенесены из-за «форс-мажора» Спорт, 19:53
Общество ,  
0 

Дипломаты заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии самолете

На борту самолета, выкатившегося за пределы ВПП в индийском штате Керала, не было граждан России сообщили РБК пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов.

«В настоящий момент почетный консул России в Керале Ратиш Наир выясняет данную информацию. Но по предварительным данным росграждан на данном борту не было», — сказал Белов.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы.

Материал дополняется

Теги: Индия, авиакрушение, самолет, новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter