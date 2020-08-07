Дипломаты заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии самолете

На борту самолета, выкатившегося за пределы ВПП в индийском штате Керала, не было граждан России сообщили РБК пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов.

«В настоящий момент почетный консул России в Керале Ратиш Наир выясняет данную информацию. Но по предварительным данным росграждан на данном борту не было», — сказал Белов.

По данным полиции, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Пострадали 123 человека, из них 15 получили серьезные травмы.

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