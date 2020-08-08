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Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Индии самолета

Во время осмотра обломков разбившегося в Индии самолета Boeing 737 были найдены бортовые самописцы. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на Агентство по расследованию авиационных происшествий.

Запись разговора пилотов и цифровой регистратор полетных данных отправили в Дели для дальнейшего изучения.

Катастрофа пассажирского самолета в Индии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авария произошла вечером 7 августа в городе Кожикоде в штате Керала. Во время посадки шел сильный дождь. Самолет индийского лоукостера Air India Express выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. На борту находился 191 человек. В генконсульстве России заявили, что среди пассажиров не было россиян.

Hindustan Times со ссылкой на правительство Индии сообщило, что во время крушения погибли 20 человек. Более 140 пассажиров пострадали.
 

Теги: Индия, самолет, авиакатастрофа, «черные ящики»
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