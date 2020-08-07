Общество , 07 авг, 20:32
0
Катастрофа пассажирского самолета в Индии. Фоторепортаж
В Индии при посадке потерпел катастрофу Boeing 737 авиакомпании-лоукостера Air India Express, следующий из Дубая в индийский город Кожикоде. Приземлившись, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. На борту находились 195 человек. По данным полиции, погибли 14 человек, а 15 серьезно пострадали. В штате Керала, где произошла катастрофа, несколько дней продолжаются ливни, которые могли стать ее причиной
Катастрофа произошла при посадке на мокрую ВПП
Лайнер, следовавший из Дубая в город Кожикоде, выкатился за пределы полосы и развалился на две части
Погибли 14 человек, в том числе один из пилотов
Второй пилот находится в критическом состоянии, еще 14 человек получили серьезные ранения
Всего на борту находились 195 человек, в том числе десять детей
На месте крушения работают спасатели