Катастрофа пассажирского самолета в Индии. Фоторепортаж

Катастрофа произошла при посадке на мокрую ВПП

Лайнер, следовавший из Дубая в город Кожикоде, выкатился за пределы полосы и развалился на две части

Погибли 14 человек, в том числе один из пилотов

Второй пилот находится в критическом состоянии, еще 14 человек получили серьезные ранения

Всего на борту находились 195 человек, в том числе десять детей