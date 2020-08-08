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Пандемия коронавируса ,  
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Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

Министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление, чем в других странах. Об этом Силуанов сообщил журналистам, передает РБК.

Глава Минфина назвал решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом еще одним подтверждением того, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

«Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств «большой тройки» свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации», — отметил Силуанов.

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Россия приняла беспрецедентные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии, и они оказались эффективными, указал он. Власти смогли избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, а по мере того как снимаются ограничения, наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. «В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах», — полагает министр.

По мере восстановления экономики Россия вернется к принципам бюджетной политики, которые обеспечивают стабильность экономических и финансовых условий в стране и ускорят частные инвестиции посредством низких процентных ставок, сказал Силуанов.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

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По его словам, при формировании бюджета на три года предельные расходы с 2022 года будут определятся в соответствии с бюджетными правилами, что «позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора».

Fitch ожидает, что российский ВВП в текущем году сократится на 5,2% из-за последствий эпидемии коронавируса. При этом принятые Россией меры в ответ на COVID-19 и чрезвычайная волатильность цен на нефть позволят стране повысить макроэкономическую стабильность и сохранить устойчивость суверенного баланса.

В середине июля президент России Владимир Путин во время совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов назвал решения, принятые для борьбы с коронавирусом, точечными и действенными. «Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали», — сказал глава государства.

Теги: Антон Силуанов, коронавирус, антикризисные меры, Fitch
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