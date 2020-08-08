Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

Министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление, чем в других странах. Об этом Силуанов сообщил журналистам, передает РБК.

Глава Минфина назвал решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом еще одним подтверждением того, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

«Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств «большой тройки» свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации», — отметил Силуанов.

Россия приняла беспрецедентные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии, и они оказались эффективными, указал он. Власти смогли избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, а по мере того как снимаются ограничения, наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. «В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах», — полагает министр.