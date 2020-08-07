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Экономика ,  
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Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB

Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, в 2020 году ВВП России сократится на 5,2% из-за влияния последствий пандемии. «Стабильный» прогноз отражает мнение Fitch о том, что политическая реакция России на беспрецедентный шок от пандемии COVID-19 и чрезвычайной волатильности цен на нефть будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса», — говорится в сообщении.

Решение агентства прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. «Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры», — передает его слова пресс-служба ведомства в сообщении, поступившем в РБК.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Старостина
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