Путин напомнил о «срывах» во время борьбы с кризисом из-за коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Решения, которые в России приняли для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, были точечными и действенными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали», — отметил президент.

Среди эффективных мер Путин перечислил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей.

Ранее эксперты Economist Intelligence Unit (EIU, исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group) подсчитали, что Россия, наравне с Бразилией и ЮАР, потеряла из-за пандемии почти десять лет роста. По мнению специалистов, российская экономика не восстановится раньше 2024 года.