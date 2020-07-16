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Антикризисные меры ,  
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Путин напомнил о «срывах» во время борьбы с кризисом из-за коронавируса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Решения, которые в России приняли для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, были точечными и действенными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали», — отметил президент.

Среди эффективных мер Путин перечислил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей.

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Ранее эксперты Economist Intelligence Unit (EIU, исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group) подсчитали, что Россия, наравне с Бразилией и ЮАР, потеряла из-за пандемии почти десять лет роста. По мнению специалистов, российская экономика не восстановится раньше 2024 года.

Минэкономразвития отмечало, что по итогам текущего года ВВП России упадет на 5%, реальные располагаемые доходы сократятся на 3,8%. По прогнозам министерства, основной урон придется на второй квартал 2020-го, когда ВВП понизится на 9,5%.

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года
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