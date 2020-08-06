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Выборы в Белоруссии ,  
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Агутин отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

8 августа, за день до выборов президента, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием популярных российских артистов. Граждане страны начали обвинять их в агитации, после чего некоторые артисты от выступлений отказались
Леонид Агутин
Леонид Агутин (Фото: АГН «Москва»)

В субботу, 8 августа, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием российских поп-звезд, пишет Tut.by. Как отмечает издание, многие жители страны начали просить артистов не выступать в Белоруссии накануне дня выборов, сочтя такие концерты предвыборной агитацией. Ряд музыкантов уже отказались от концертов.

На появившиеся афиши обратили внимание и белорусские телеграм-каналы, в которых появились афиши с указанием исполнителей. Выступления артистов названы «праздничными концертами», вход на которые объявлен свободным. В Витебске среди выступающих указан Григорий Лепс, в Бресте — Юлианна Караулова и Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, в Гомеле — Boney M и «Дискотека Авария».

О концертах, которые пройдут за день до голосования ранее сообщало государственное информационное агентство БелТА 6 августа со ссылкой на министерство культуры страны. Серия концертов называется «За Беларусь». Часть выступлений проводится в рамках других концертных марафонов. К примеру, пишет агентство, в Витебске на площади Победы 8 августа в 19.00 состоится концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас-Вегас». Как утверждает БелТА, серия концертов в различных городах Белоруссии связана с республиканской акцией Федерации профсоюзов «Мы — вместе!». В Гомеле концерты будут проходить несколько дней под эгидой творческого проекта «Моя страна», который организуется при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

После появления афиш жители Белоруссии начали писать артистам в социальные сети с призывом не приезжать, не выступать и не участвовать тем самым на стороне Александра Лукашенко в выборах, которые пройдут в стране 9 августа.

«Я никого не агитирую и ни к чему не призываю <...> Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю <...> К черту политику. А ваш выбор на следующий день — может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что», — прокомментировал эти обращения Леонид Агутин днем 6 августа. Однако уже вечером на странице фан-клуба Агутина в Facebook появилось новое сообщение артиста: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет».

«Час назад мы отменили нашу поездку туда. Мы видели, что происходит. Нас засыпали в Инстаграм сообщениями жители Белоруссии об этой ситуации. Мы сразу же передали менеджеру, чтобы отказаться от этого. Мы понимаем, насколько это все серьезно. Мы приедем туда в самый подходящий момент, когда люди будут готовы нас увидеть на нашем концерте, а не на таком мероприятии, — сообщили РБК супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко (группа RASA).

«Наш коммерческий директор утверждает, и мы с его слов убеждены, что концерт просто городской не в поддержку Лукашенко. Говорят, что власти города решили устроить минчанам такой подарок», — сообщил РБК представитель исполнителя Джаро. По его словам, команда артиста запрашивала у организаторов информацию о том, является ли это политическим мероприятием. «Потому что очень много комментариев в соцсетях пришло от жителей Минска с просьбой не выступать на концерте. Пока мы проверяем, относится ли это мероприятие к политическим структурам», — рассказал он, отметив, что если выяснится, что это концерты в поддержку Лукашенко, то, скорее всего, выступления не будет.

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Певица Оксана Ковалевская из группы «Краски» сообщила в Instagram, что не выступает 8 августа в Бресте.

«В связи с ситуацией, которая сложилась в г.Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим выступления на более поздние сроки», — сообщили в группе «Кар-Мэн».

Белорусский исполнитель Мэвл также рассказал в Instagram, что не нигде выступает 8 августа. 

Представители Григория Лепса, представители Стаса Пьехи Александр Качан и концертный директор Владимира Преснякова Татьяна Ларина отказались от комментариев. Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов также отказался разговаривать с РБК, положив трубку после вопроса о выступлении в Белоруссии.

Кандидаты в президенты Белоруссии ответили на главные вопросы кампании
Политика

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства основных соперников Александра Лукашенко — бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Бабарико и еще одного претендента на участие в выборах, Сергея Тихановского, арестовали по обвинениям в различных преступлениях. Валерий Цепкало сообщил о поступивших ему сообщения о возможном аресте и покинул страну.

16 июля штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг супруги Тихановского Светланы, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Она стала единым кандидатом оппозиции.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Афонский, Майя Бобенко, Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: Белоруссия, выборы
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