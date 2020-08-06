Агутин отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

8 августа, за день до выборов президента, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием популярных российских артистов. Граждане страны начали обвинять их в агитации, после чего некоторые артисты от выступлений отказались

Леонид Агутин (Фото: АГН «Москва»)

В субботу, 8 августа, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием российских поп-звезд, пишет Tut.by. Как отмечает издание, многие жители страны начали просить артистов не выступать в Белоруссии накануне дня выборов, сочтя такие концерты предвыборной агитацией. Ряд музыкантов уже отказались от концертов.

На появившиеся афиши обратили внимание и белорусские телеграм-каналы, в которых появились афиши с указанием исполнителей. Выступления артистов названы «праздничными концертами», вход на которые объявлен свободным. В Витебске среди выступающих указан Григорий Лепс, в Бресте — Юлианна Караулова и Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, в Гомеле — Boney M и «Дискотека Авария».

О концертах, которые пройдут за день до голосования ранее сообщало государственное информационное агентство БелТА 6 августа со ссылкой на министерство культуры страны. Серия концертов называется «За Беларусь». Часть выступлений проводится в рамках других концертных марафонов. К примеру, пишет агентство, в Витебске на площади Победы 8 августа в 19.00 состоится концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас-Вегас». Как утверждает БелТА, серия концертов в различных городах Белоруссии связана с республиканской акцией Федерации профсоюзов «Мы — вместе!». В Гомеле концерты будут проходить несколько дней под эгидой творческого проекта «Моя страна», который организуется при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

После появления афиш жители Белоруссии начали писать артистам в социальные сети с призывом не приезжать, не выступать и не участвовать тем самым на стороне Александра Лукашенко в выборах, которые пройдут в стране 9 августа.

«Я никого не агитирую и ни к чему не призываю <...> Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю <...> К черту политику. А ваш выбор на следующий день — может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что», — прокомментировал эти обращения Леонид Агутин днем 6 августа. Однако уже вечером на странице фан-клуба Агутина в Facebook появилось новое сообщение артиста: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет».