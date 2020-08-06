Общество , 06 авг, 22:02
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Встреча Тихановской со сторонниками в Минске. Фоторепортаж
6 августа в Минске в парке Дружбы народов должен был состояться последний перед выборами митинг оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Позже он был отменен, вместо этого Тихановская пришла на городской праздник в Киевском сквере. Там ее встретили аплодисментами, она попросила людей разойтись, чтобы не провоцировать полицию, и покинула встречу, однако ее сторонники в итоге прошли до Октябрьской площади (около 5 км). Как проходила встреча — в фоторепортаже РБК
Запланированный заранее предвыборный митинг Тихановской не состоялся, так как
утром 6 августа в парк Дружбы народов, где он должен был пройти, не пропустили машины с оборудованием. Власти решили провести там мероприятие, посвященное железнодорожным войскам
утром 6 августа в парк Дружбы народов, где он должен был пройти, не пропустили машины с оборудованием. Власти решили провести там мероприятие, посвященное железнодорожным войскам
Тихановская отменила митинг, вместо этого она, а также ее соратницы и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова посетили праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организовали через дорогу от парка Дружбы народов в Киевском сквере. В штабе заявили, что это позволит обеспечить безопасность всех собравшихся и избежать задержаний сторонников оппозиции
Назвать точное число пришедших на праздник и тех, кто пришел поддержать Тихановскую, сложно. Очевидцы оценивают количество сторонников кандидата в несколько тысяч человек
Собравшиеся в сквере позже отправились к Октябрьской площади и прошли около 5 км
Задержаний удалось избежать
Представитель штаба Бабарико, сторонница Тихановской Мария Колесникова