Встреча Тихановской со сторонниками в Минске. Фоторепортаж

6 августа в Минске в парке Дружбы народов должен был состояться последний перед выборами митинг оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Позже он был отменен, вместо этого Тихановская пришла на городской праздник в Киевском сквере. Там ее встретили аплодисментами, она попросила людей разойтись, чтобы не провоцировать полицию, и покинула встречу, однако ее сторонники в итоге прошли до Октябрьской площади (около 5 км). Как проходила встреча — в фоторепортаже РБК