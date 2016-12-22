Новый губернатор Хабаровского края поручил продать правительственную яхту

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил продать яхту стоимостью около $1 млн, которая находится на балансе правительства региона около восьми лет. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на представителей региональной администрации.

Содержание яхты «Виктория» обходится региону в 600 тыс. руб. в год, сообщили в правительстве. В настоящий момент она находится на хранении на местном судостроительном заводе, ее должны были спустить на воду в 2019 году. «Губернатор Фургал посчитал яхту ненужным приобретением и поручил продать ее», — сказал представитель правительства.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края 28 сентября. На выборах он выдвигался от ЛДПР. Во втором туре, который прошел 23 сентября, Фургал набрал 69,57% избирателей, а его соперник Владислав Шпорт от «Единой России»— 27, 97%.

В октябре Фургал распорядился внести временные правила оценки кандидатов на замещение государственных должностей в региональном правительстве. Кандидаты будут получать оценку по результатам теста, написания программы развития отрасли и собеседования.