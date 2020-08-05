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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Global Look Press)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле. Об этом сообщил Дегтярев, передает ТАСС.

«[Повышать зарплату] не планирую, мне кажется, это неэтично», — пояснил он. Дегтярев добавил, что пользуется «абсолютно всем тем же», что и прошлый губернатор: работает в его кабинете, передвигается на тех же автомобилях и даже охранник у него тот же, которого можно заметить «на всех фотографиях» с Фургалом.

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Михаил Дегтярев

Фургала задержали 9 июля, суд арестовал его до 9 сентября. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей в середине 2000-х на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам он отрицает вину.

20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия и назначил на его место депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева. Тот отмечал, что решился принять предложение президента «за секунду».

Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, зарплата
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