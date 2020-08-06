Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 12:33
Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования Финансы, 14:35 В Абхазии заявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией Общество, 14:28 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа Общество, 14:22 Свидетель ДТП с участием джипа Ефремова рассказал о поведении водителя Общество, 14:20 Лукашенко пообещал не допустить «костер в центре Минска» в день выборов Политика, 14:19 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 14:17 Бывший футболист «Спартака» Ананидзе подписал контракт с новым клубом Спорт, 14:14 Продажи легковых автомобилей в России выросли впервые с начала пандемии Экономика, 14:13 Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок» Политика, 14:08 Минфин предложил сократить расходы на Крым Экономика, 14:03 Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации Общество, 13:56 «Интер» подписал контракт с арендованным у «Манчестер Юнайтед» игроком Спорт, 13:52 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 13:42 ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки Экономика, 13:40
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: duma.gov.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.

«В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича, на манеру, в которой это было сделано, это правда. Не устаю повторять, меня тоже шокировало. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Вести FM» (цитата по «РИА Новости»).

Протесты в поддержку Фургала, обвиненного в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, начались в Хабаровске 11 июля. С тех пор они продолжаются практически ежедневно, в отдельные дни наблюдатели фиксировали несколько десятков тысяч участников манифестаций.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter