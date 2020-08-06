Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Михаил Дегтярев (Фото: duma.gov.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.

«В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича, на манеру, в которой это было сделано, это правда. Не устаю повторять, меня тоже шокировало. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Вести FM» (цитата по «РИА Новости»).

Протесты в поддержку Фургала, обвиненного в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, начались в Хабаровске 11 июля. С тех пор они продолжаются практически ежедневно, в отдельные дни наблюдатели фиксировали несколько десятков тысяч участников манифестаций.

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