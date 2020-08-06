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Лукашенко попросил не пугать Минск «спектаклями» из-за задержания россиян

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании призвал не политизировать дело о задержании в республике группы россиян, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БелТа.

«Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил также, что не следует «пугать [Белоруссию] американцами, натовцами». «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — указал президент республики.

Глава Белоруссии пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины для решения судьбы задержанных россиян, но отметил при этом, что если они не приедут, власти республики решат вопрос самостоятельно. «Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — подчеркнул он.

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Россияне были задержаны в преддверии выборов президента Белоруссии, назначенных на 9 августа. Власти страны обвинили их в подготовке массовых беспорядков. Офис генерального прокурора Украины попросил Минск о временном аресте задержанных, указав, что среди них есть девять граждан Украины, которых на родине подозревают в участии в террористической организации.

В Кремле называют обвинения в отношении россиян инсинуациями. Зампред Совета безопасности и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что Белоруссия пытается «вылепить образ врага» и таким образом «добиться политического результата», что повлечет за собой «печальные последствия». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне ехали транзитом через Белоруссию в Стамбул, но были вынуждены задержаться в Минске. Белоруссия эти утверждения отвергает.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, россияне
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