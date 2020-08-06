Лукашенко попросил не пугать Минск «спектаклями» из-за задержания россиян

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании призвал не политизировать дело о задержании в республике группы россиян, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БелТа.

«Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил также, что не следует «пугать [Белоруссию] американцами, натовцами». «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — указал президент республики.

Глава Белоруссии пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины для решения судьбы задержанных россиян, но отметил при этом, что если они не приедут, власти республики решат вопрос самостоятельно. «Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — подчеркнул он.