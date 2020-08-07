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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии увидели риск беспорядков из-за альтернативного счета голосов

Глава ЦИК заявила, что платформа «Голос», которая просит граждан присылать результаты их голосования, пытается девальвировать официальные результаты. Это может привести к беспорядкам, считает глава комиссии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина заявила, что создание платформы «Голос», разработчики которой намерены провести альтернативный подсчет голосов на выборах президента, политической аферой и преступным проектом. По ее мнению, с помощью «Голоса» политические оппоненты действующей власти намерены дискредитировать выборы и устроить массовые беспорядки.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — сказала Ермошина.

Она также назвала «Голос» «теневым Центризбиркомом», поскольку, как отметила Ермошина, ни одна структура, кроме избирательных комиссий, не имеет права подсчитывать голоса избирателей. «Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный проект, просто преступный проект, рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах. Я говорю о госпоже Тихановской», — сказала глава ЦИК. Она предположила, что Тихановская не понимает всех последствий реализации этого проекта. «А может и понимает и действует так специально», — уточнила Ермошина.

ЦИК Белоруссии назвала явку первого дня голосования на выборах президента
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

При этом она подчеркнула, что в других странах к электронному голосованию относятся настороженно и внедряют его в качестве эксперимента. В качестве примера она привела голосование в России по поправкам в Конституцию и отметила, что такая форма волеизъявления была распространена «где-то на 1% избирателей».

«Достаточно легкой манипуляции и голоса избирателей могут быть искажены любым удобным способом», — отметила глава Центризбиркома.

По данным на сайте «Голоса», на платформе уже зарегистрировались более 906 тыс. человек. Для участия после голосования необходимо прислать фотографию своего бюллетеня с двух сторон. Фото паспорта или проголосовавшего человека не потребуется. «Голос» намеревается опубликовать результаты своего подсчета голосов после официального оглашения итогов выборов. На сайте также сказано, что платформа не заменяет собой голосование и не является экзит-поллом.

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«Мы, как и все наши сограждане, хотим знать, как голосуют беларусы, и у нас есть полностью законная возможность сделать это, подтвердить свой выбор и показать свой голос», — сказано на сайте. Там также указано, что авторами платформы являются независимые разработчики и «неравнодушные беларусы», которые хотят сделать выборы более прозрачными.

Наблюдатели заявили о завышении явки на выборах в Белоруссии
Политика
Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа. С 4 августа работают избирательные участки для досрочного голосования. На выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Во время предвыборной кампании нескольких кандидатов не допустили к участию в выборах, в том числе главного оппонента Лукашенко, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и оппозиционера Валерия Цепкало.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, ЦИК, Лидия Ермошина
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