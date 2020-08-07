В Белоруссии увидели риск беспорядков из-за альтернативного счета голосов

Глава ЦИК заявила, что платформа «Голос», которая просит граждан присылать результаты их голосования, пытается девальвировать официальные результаты. Это может привести к беспорядкам, считает глава комиссии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина заявила, что создание платформы «Голос», разработчики которой намерены провести альтернативный подсчет голосов на выборах президента, политической аферой и преступным проектом. По ее мнению, с помощью «Голоса» политические оппоненты действующей власти намерены дискредитировать выборы и устроить массовые беспорядки.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — сказала Ермошина.

Она также назвала «Голос» «теневым Центризбиркомом», поскольку, как отметила Ермошина, ни одна структура, кроме избирательных комиссий, не имеет права подсчитывать голоса избирателей. «Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный проект, просто преступный проект, рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах. Я говорю о госпоже Тихановской», — сказала глава ЦИК. Она предположила, что Тихановская не понимает всех последствий реализации этого проекта. «А может и понимает и действует так специально», — уточнила Ермошина.

При этом она подчеркнула, что в других странах к электронному голосованию относятся настороженно и внедряют его в качестве эксперимента. В качестве примера она привела голосование в России по поправкам в Конституцию и отметила, что такая форма волеизъявления была распространена «где-то на 1% избирателей».