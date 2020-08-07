Пандемия коронавируса , 07 авг, 10:27
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В Москве за сутки вылечились 1353 пациента от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 1353 человека, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего от коронавируса в столице вылечились более 187 тыс. человек. По данным оперативного штаба на 6 августа, всего в Москве выявили более 245 тыс. зараженных, умерли 4534 человека.
В России, по последним данным, выявили 871,8 тыс. зараженных коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 5,2 тыс. новых случаев, умерли 116 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i