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Пандемия коронавируса ,  
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Количество проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 30 млн

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России провели более 30 млн тестов на коронавирусную инфекцию с начала пандемии. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает в Telegram-канале федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России провели 321 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением в стране остаются 246,3 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 6 августа, всего в России выявили 871,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из заболевших более 676 тыс. человек выздоровели, число жертв достигло 14,6 тыс. человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 августа
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В мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 19 млн человек, из них более 714,7 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Лидером по числу выявленных случаев остаются США, где зафиксировали свыше 4,88 млн зараженных. На втором месте идет Бразилия (2,91 млн), а на третьем — Индия (более 2 млн). Россия занимает четвертое в мире место по числу подтвержденных случаев коронавируса.

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Теги: коронавирус, пандемия, COVID-19
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