Количество проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 30 млн

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России провели более 30 млн тестов на коронавирусную инфекцию с начала пандемии. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает в Telegram-канале федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России провели 321 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением в стране остаются 246,3 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 6 августа, всего в России выявили 871,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из заболевших более 676 тыс. человек выздоровели, число жертв достигло 14,6 тыс. человек.

В мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 19 млн человек, из них более 714,7 тыс. умерли.