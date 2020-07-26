Онищенко назвал отличия симптомов при гриппе и COVID-19

Характерными симптомами COVID-19 являются затрудненность дыхания и потеря обоняния и вкуса, сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, в отличие от гриппа, при котором пневмония выступает вторичным явлением, при коронавирусе поражение легких является доминантным и у человека возникает затрудненное дыхание. «Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — сказал Онищенко.

Кроме того, коронавирус отличает потеря вкуса и запаха, указал Онищенко. По его словам, при гриппе обоняние может притупляться, но речь о его потере не идет.

Также Онищенко отметил, что грипп проходит у детей и взрослых почти одинаково, а коронавирус дети переносят гораздо легче. «Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак [COVID-19]», — сказал он.