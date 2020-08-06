Лукашенко исключил выдачу россиян Киеву без доказательств их вины

Александр Лукашенко (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст задержанных в стране россиян Украине до тех пор, пока Киев не докажет их вину.

«Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной», — отметил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, генеральные прокуроры находятся в контакте и работают над тем, чтобы была четкая картина. «Никто не выдает никого, пока не установлена вина», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что Минск получил от Киева предупреждение о том, что в страну с украинской стороны проникла вторая группа российских наемников. «Мы их сейчас ищем по всей Беларуси», — рассказал Лукашенко.