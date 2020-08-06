Собчак оштрафовали на 20 тыс. руб. за пикет в поддержку Сафронова

Ксения Собчак (Фото: Евгений Фельдман / Reuters)

Мещанский суд Москвы оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 20 тыс. руб. за участие в пикетах 7 июля. Об этом РБК сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили.

«Известно стало сегодня в судебном заседании», — добавил он.

В пресс-службе суда РБК подтвердили данную информацию. «Да, штраф 20 тыс. руб.», — отметил представитель суда.

Полиция задержала Ксению Собчак 7 июля на Лубянке в Москве, где проводили пикеты в поддержку журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого заподозрили в шпионаже. Она пришла на пикет в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову».