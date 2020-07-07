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Дело Ивана Сафронова ,  
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Ксению Собчак задержали на Лубянке

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Полиция задержала журналистку Ксению Собчак на Лубянке в Москве, где проводят пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, передает корреспондент РБК.

Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов, в том числе Елена Черненко и Александр Черных из «Коммерсанта», Юрий Литвиненко из «Ведомостей», журналистка «Проекта» Ольга Чуракова, основатель Baza Никита Могутин.

Собчак пришла в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». При задержании телеведущей в толпе упала журналистка «МБХ медиа» Анастасия Ольшанская и ударилась о гранитную клумбу.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов

Ивана Сафронова задержали ранее 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из разведок НАТО и передаче секретных данных. Позднее Сафронов был допрошен и доставлен в суд, где ему избирают меру пресечения. Следствие потребовало арестовать подозреваемого. По ст. 275 УК (государственная измена) журналисту и помощнику главы «Роскосмоса» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник не имел доступа к сведениям, представляющим тайну.

В «Коммерсанте», где работал Сафронов, назвали обвинения журналиста в госизмене абсурдными.

Теги: Ксения Собчак, Иван Сафронов, задержание, допрос
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