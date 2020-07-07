Ксению Собчак задержали на Лубянке

Видео

Полиция задержала журналистку Ксению Собчак на Лубянке в Москве, где проводят пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, передает корреспондент РБК.

Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов, в том числе Елена Черненко и Александр Черных из «Коммерсанта», Юрий Литвиненко из «Ведомостей», журналистка «Проекта» Ольга Чуракова, основатель Baza Никита Могутин.

Собчак пришла в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». При задержании телеведущей в толпе упала журналистка «МБХ медиа» Анастасия Ольшанская и ударилась о гранитную клумбу.