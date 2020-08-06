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Бригада доктора Рошаля прибыла в Бейрут для оказания медицинской помощи

Фото: Hussein Malla / AP
Фото: Hussein Malla / AP

Педиатрическую бригаду НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы направили в Бейрут для оказания медицинской помощи детям и взрослым, пострадавшим от взрыва в порту. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Врачи прилетели сегодня в Ливан на самолете МЧС России. Отмечается, что бригаду возглавил директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Валерий Митиш. В нее вошли еще шесть докторов института: реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги.

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Также уточняется, что бригада врачей направлена по просьбе ливанских коллег.

«Мы оказываем именно специализированную помощь, то есть врачи работают до тех пор, пока полностью не закроют образовавшиеся раны или не заместят те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия», — пояснил Митиш.

Ранее в Бейрут начали прибывать самолеты МЧС России для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва. Всего в Ливан прибудет пять бортов.

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Фото: Daniel Carde / Getty Images

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Бригада доктора Рошаля была создана в 1989 году сразу после землетрясения в городе Спитаке (Армения) по инициативе детского хирурга Леонида Рошаля. За время своей работы она в разном составе выезжала в места техногенных катастроф и военных конфликтов по всему миру — Алжир, Индонезию, Непал, Гаити, Пакистан, Палестину и другие страны.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа.
По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали. Около 300 тыс. человек остались без крова.

Теги: Бейрут, взрыв, Рошаль
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