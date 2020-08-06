Бригада доктора Рошаля прибыла в Бейрут для оказания медицинской помощи

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Педиатрическую бригаду НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы направили в Бейрут для оказания медицинской помощи детям и взрослым, пострадавшим от взрыва в порту. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Врачи прилетели сегодня в Ливан на самолете МЧС России. Отмечается, что бригаду возглавил директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Валерий Митиш. В нее вошли еще шесть докторов института: реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги.

Также уточняется, что бригада врачей направлена по просьбе ливанских коллег.

«Мы оказываем именно специализированную помощь, то есть врачи работают до тех пор, пока полностью не закроют образовавшиеся раны или не заместят те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия», — пояснил Митиш.