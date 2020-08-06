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Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «гибридной атакой» рассылку СМС россиянам от Госдепа с предложением сообщить информацию о вмешательстве в выборы в США. Об этом она написала в Facebook.

«На каком основании проводится эта кампания? Ответов нет и быть не может, как нет под этим никаких норм этики, морали и права», — отметила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что кроме текста сообщение содержало ссылку на сайт американской Службы дипломатической безопасности. Захарова назвала его «сайтом спецслужб». 

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь», — заявила Захарова.

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Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Об СМС-рассылке Госдепа 6 августа сообщали екатеринбургские издания Znak.com и It's My City. Последнему в посольстве США подтвердили причастность к СМС-рассылке. Там отметили, что это часть кампании, которую анонсировал Майк Помпео. В посольстве добавили, что кампания будет охватывать и социальные сети, например Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал запуск программы «Награда за справедливость». Согласно ее регламенту, американские власти выплатят награду $10 млн за данные о людях, которые вмешиваются в электоральные процессы США по заданию иностранных государств.

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В ответ на заявление Помпео Захарова пошутила, что «сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей».

В США неоднократно заявляли о влиянии России на результаты выборов в США, а также обвиняли в кибератаках. Так, в 2016 году, после выборов президента, на которых одержал победу Дональд Трамп, началось расследование, которое пыталось установить связь предвыборного штаба Трампа с Москвой. В 2019 году спецпрокурор Роберт Мюллер представил доклад, в котором говорится, что связь Трампа с Москвой доказать не удалось.

Теги: Россия, МИД, Мария Захарова, Госдеп, выборы в США
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