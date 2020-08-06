Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «гибридной атакой» рассылку СМС россиянам от Госдепа с предложением сообщить информацию о вмешательстве в выборы в США. Об этом она написала в Facebook.

«На каком основании проводится эта кампания? Ответов нет и быть не может, как нет под этим никаких норм этики, морали и права», — отметила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что кроме текста сообщение содержало ссылку на сайт американской Службы дипломатической безопасности. Захарова назвала его «сайтом спецслужб».

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь», — заявила Захарова.