Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о предложенной в США награде до $10 млн за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы в стране. Комментарий она написала в Facebook.

«Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны выплатят награду в $10 млн за данные о людях, которые вмешиваются в американские электоральные процессы по заданию иностранных государств. По его словам, программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает за это вознаграждение до $10 млн.

В США неоднократно заявляли о вмешательстве России в американские выборы посредством кибератак, деятельности в социальных сетях и обнародования секретных данных.