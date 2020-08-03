Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

Оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший Белоруссию вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране

Валерий Цепкало (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Белорусский политик Валерий Цепкало направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «свободных и честных» выборов президента в Белоруссии (есть в распоряжении РБК). Ранее белорусская ЦИК отказал Цепкало в регистрации в качестве кандидата в президенты.

«Последние 26 лет Белоруссией правит один и тот же человек, установивший режим автократии, игнорирующий основные ценности демократического общества. В стране нет свободы слова, нет свободных выборов и в целом нет гарантий соблюдения основных прав человека», — так Цепкало в начале письма охарактеризовал ситуацию в стране.

Далее Цепкало обращается к лидерам государств и их гражданам с просьбой помочь провести справедливые и свободные президентские выборы в Белоруссии. «От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», — пишет Цепкало.

Целью белорусской оппозиции он называет победу Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиционных сил, борьбу с махинациями в ходе голосования и освобождение всех политических заключенных. В случае победы Тихановской, пишет Цепкало, планируется в период от трех до шести месяцев провести новые президентские выборы, к которым будут допущены уже все кандидаты, в том числе те, кто сейчас находится в заключении.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства основных соперников Александра Лукашенко — бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В комиссии заявили, что проверка подписей, собранных в поддержку выдвижения Цепкало в президенты страны, выявила большое количество брака. В результате ЦИК признала действительными только около 75 тыс. голосов при необходимом минимуме 100 тыс. После отказа Центризбиркома в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах страны начались массовые протесты.