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Выборы в Белоруссии ,  
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Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

Оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший Белоруссию вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Белорусский политик Валерий Цепкало направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «свободных и честных» выборов президента в Белоруссии (есть в распоряжении РБК). Ранее белорусская ЦИК отказал Цепкало в регистрации в качестве кандидата в президенты.

«Последние 26 лет Белоруссией правит один и тот же человек, установивший режим автократии, игнорирующий основные ценности демократического общества. В стране нет свободы слова, нет свободных выборов и в целом нет гарантий соблюдения основных прав человека», — так Цепкало в начале письма охарактеризовал ситуацию в стране.

Далее Цепкало обращается к лидерам государств и их гражданам с просьбой помочь провести справедливые и свободные президентские выборы в Белоруссии. «От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», — пишет Цепкало.

Целью белорусской оппозиции он называет победу Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиционных сил, борьбу с махинациями в ходе голосования и освобождение всех политических заключенных. В случае победы Тихановской, пишет Цепкало, планируется в период от трех до шести месяцев провести новые президентские выборы, к которым будут допущены уже все кандидаты, в том числе те, кто сейчас находится в заключении.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства основных соперников Александра Лукашенко — бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В комиссии заявили, что проверка подписей, собранных в поддержку выдвижения Цепкало в президенты страны, выявила большое количество брака. В результате ЦИК признала действительными только около 75 тыс. голосов при необходимом минимуме 100 тыс. После отказа Центризбиркома в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах страны начались массовые протесты.

Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея
Фотогалерея 

Еще до этого Бабарико, считавшийся основным противником Лукашенко на выборах, был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Валерий Цепкало в конце июля покинул Белоруссию вместе с детьми и уехал в Москву. Его супруга сообщила РБК, что из достоверных источников он получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще один оппозиционер, Сергей Тихановский, был задержан в конце мая, в середине июня против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика
Валерий Цепкало

16 июля штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг супруги Тихановского Светланы, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты.

Авторы: Георгий Тадтаев, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, оппозиция
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