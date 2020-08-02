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Выборы в Белоруссии ,  
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Бывший соперник Лукашенко обвинил его в провоцировании Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который обвиняет оппозицию в желании устроить Майдан в стране, сам провоцирует его своими действиями. Об этом сообщил белорусский оппозиционер, которого ЦИК Белоруссии ранее не допустила на президентские выборы, Валерий Цепкало, передает телеканал «Украина 24».

«Майдан провоцирует он (Лукашенко). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про Майдан», — указал Цепкало. Он отметил, что оппозиционные кандидаты хотели только честно прийти на выборы, представить свою программу и дать белорусскому народу возможность выбрать свое будущее. «Лукашенко этой возможности людей лишает», — заявил Цепкало.

Лукашенко заявил о желании «ветродуев» устроить «майданчик» в Белоруссии
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Митинг и сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии в Минске

Он также напомнил, что Майдан на Украине пришелся не на период президентских выборов.

Цепкало не зарегистрировали на выборы из-за большого количества брака среди подписей, собранных в его поддержку. В конце июня МВД Белоруссии объявило о начале проверки в отношении Цепкало по заявлению гражданина Турции. В конце июля Цепкало вместе со своими детьми уехал в Россию, он объяснил, что в Белоруссии была «дана команда» его арестовать.

Лукашенко увидел попытки раскачать ситуацию в Белоруссии
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Александр Лукашенко

В начале июня Лукашенко сообщил, что отдельные «ветродуи» хотят устроить в Белоруссии «майданчик» в преддверии президентских выборов или в день их проведения. «Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — пообещал президент.

В конце июля белорусский лидер указал, что правоохранители не должны допустить дестабилизации обстановки в государстве, и эта задача важнее самих президентских выборов.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа.

Теги: Майдан, Александр Лукашенко, Белоруссия, выборы, Валерий Цепкало
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