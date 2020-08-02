Бывший соперник Лукашенко обвинил его в провоцировании Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который обвиняет оппозицию в желании устроить Майдан в стране, сам провоцирует его своими действиями. Об этом сообщил белорусский оппозиционер, которого ЦИК Белоруссии ранее не допустила на президентские выборы, Валерий Цепкало, передает телеканал «Украина 24».

«Майдан провоцирует он (Лукашенко). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про Майдан», — указал Цепкало. Он отметил, что оппозиционные кандидаты хотели только честно прийти на выборы, представить свою программу и дать белорусскому народу возможность выбрать свое будущее. «Лукашенко этой возможности людей лишает», — заявил Цепкало.

Он также напомнил, что Майдан на Украине пришелся не на период президентских выборов.

Цепкало не зарегистрировали на выборы из-за большого количества брака среди подписей, собранных в его поддержку. В конце июня МВД Белоруссии объявило о начале проверки в отношении Цепкало по заявлению гражданина Турции. В конце июля Цепкало вместе со своими детьми уехал в Россию, он объяснил, что в Белоруссии была «дана команда» его арестовать.