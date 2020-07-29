В Турции допустили введение «радикальных мер» для борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил о возможности введения «радикальных мер» из-за роста случаев заболевания коронавирусом в центральных и восточных регионах страны. Запись его выступления опубликована в Twitter.

«В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — сказал Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений власти вводить не собираются.

По данным министра, 29 июля в Турции было выявлено 942 новых случаев заражения, умерло 14 человек. Всего за время пандемии заразились 228 924 человека, умерли 5659.