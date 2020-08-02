Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года. Об этом заявил «РИА Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал Чорабатыр.

По его словам, некоторые отели даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.

В то же время Чорабатыр не смог дать прогноз по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция. Однако он полагает, что Турция находится среди предпочтений у иностранных туристов, в том числе российских.