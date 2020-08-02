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Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года. Об этом заявил «РИА Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал Чорабатыр.

По его словам, некоторые отели даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.

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В то же время Чорабатыр не смог дать прогноз по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция. Однако он полагает, что Турция находится среди предпочтений у иностранных туристов, в том числе российских.

Полеты из России в Турцию возобновляются в два этапа. С 1 августа начнут выполняться рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан). Улететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Теги: Турция, отдых, отели
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