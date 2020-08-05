Мишустин разрешил иностранцам безвизовый въезд для кратких командировок

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в краткосрочные командировки. Документ опубликован на сайте правительства.

«Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — уточняется в сообщении.

В Россию смогут въехать и граждане стран, с которыми действуют договоры о безвизовых поездках, если цель их визита связана со смертью близкого родственника. Они должны предоставить документ, удостоверяющий личность и копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

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