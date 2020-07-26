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Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе

Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Российское правительство увеличило число пограничных пропускных пунктов, через которые иностранцы смогут въехать в страну по электронной визе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении говорится о трех новых пунктах на границе — речном в Хабаровске, смешанном в Благовещенске (оба граничат с Китаем), а также автомобильном в городе Кяхта (Республика Бурятия) на границе с Монголией.

С учетом трех новых на Дальнем Востоке теперь действуют 13 пограничных пропускных пунктов: аэропорты Анадыря, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска и Читы, а также автомобильные пункты в Полтавке и Турьем Роге (Приморский край).

Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Электронные визы оформляются в упрощенном порядке и действуют в четырех российских регионах. На Дальнем Востоке с 2017 года по ним могут въехать граждане 18 стран. В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях с 2019 года разрешен въезд для граждан 50 стран. С 2021 года упрощенный порядок въезда может заработать по всей стране.

Виза выдается однократно на 30 дней, по ней иностранец может пребывать в России не дольше восьми дней. В апреле Ростуризм предложил сделать электронную визу многократной, чтобы помочь туристической отрасли восстановиться после пандемии COVID-19.

Теги: граница, виза, Россия
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