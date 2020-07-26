Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе

Фото: Adam Berry / Getty Images

Российское правительство увеличило число пограничных пропускных пунктов, через которые иностранцы смогут въехать в страну по электронной визе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении говорится о трех новых пунктах на границе — речном в Хабаровске, смешанном в Благовещенске (оба граничат с Китаем), а также автомобильном в городе Кяхта (Республика Бурятия) на границе с Монголией.

С учетом трех новых на Дальнем Востоке теперь действуют 13 пограничных пропускных пунктов: аэропорты Анадыря, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска и Читы, а также автомобильные пункты в Полтавке и Турьем Роге (Приморский край).

Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.