Губернатор заявил о повреждении половины административного района Бейрута

Фото: Hussein Malla / AP

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города, передает Al Manar.

Как передает Sky News Arabia, глава города сравнил случившееся с бомбардировкой островов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Пострадали здания в радиусе нескольких километров, в том числе оказался поврежден фасад российского посольства.

По данным Минздрава Ливана, сотни человек ранены. Агентство Reuters сообщило о десяти погибших. Ливанская партия «Катаиб» сообщила, что при взрыве погиб ее генсек Низар Наджарян.