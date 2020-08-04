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Общество ,  
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Губернатор заявил о повреждении половины административного района Бейрута

Фото: Hussein Malla / AP
Фото: Hussein Malla / AP

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города, передает Al Manar.

Как передает Sky News Arabia, глава города сравнил случившееся с бомбардировкой островов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Пострадали здания в радиусе нескольких километров, в том числе оказался поврежден фасад российского посольства.

По данным Минздрава Ливана, сотни человек ранены. Агентство Reuters сообщило о десяти погибших. Ливанская партия «Катаиб» сообщила, что при взрыве погиб ее генсек Низар Наджарян.

Теги: Бейрут, Ливан, взрыв
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Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте
Общество
В посольстве в Бейруте сообщили о повреждении фасада здания из-за взрыва
Общество
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