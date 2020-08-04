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Петербургских школьников оштрафовали за шпаргалки и телефон на ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал двух участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) за попытки списывания, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram.

«Мировой судья судебного участка № 46 Калининского района г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Александра Маточенкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что молодой человек принес на экзамен по истории справочные материалы.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Также суд признал виновным Олега Хрусталева за наличие мобильного телефона на ЕГЭ по русскому языку.

Выпускникам назначили штрафы в размере 3 тыс. руб.

Основной этап ЕГЭ в России проходил с 3 по 23 июля. Резервными днями были назначены 24 и 25 июля. Вторая волна ЕГЭ началась 3 августа.

За нарушение закона в области образования, в том числе за использование мобильного телефона или других справочных материалов при сдаче ЕГЭ, для участников экзамена предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Согласно Кодексу России об административных правонарушениях, штрафы также предусмотрены для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., и юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.
 

Теги: ЕГЭ, штраф, административное правонарушение, Санкт-Петербург
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