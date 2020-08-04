Петербургских школьников оштрафовали за шпаргалки и телефон на ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал двух участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) за попытки списывания, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram.

«Мировой судья судебного участка № 46 Калининского района г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Александра Маточенкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что молодой человек принес на экзамен по истории справочные материалы.

Также суд признал виновным Олега Хрусталева за наличие мобильного телефона на ЕГЭ по русскому языку.

Выпускникам назначили штрафы в размере 3 тыс. руб.

Основной этап ЕГЭ в России проходил с 3 по 23 июля. Резервными днями были назначены 24 и 25 июля. Вторая волна ЕГЭ началась 3 августа.