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Жену умершего рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Марина Кохал проходит по делу в качестве подозреваемой, следствие намерено просить суд о ее заключении под стражу. Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля
Александра Юшко
Александра Юшко (Фото: kkkartrait / Instagram)

По делу об убийстве украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, задержали его жену Марину Кохал. Она проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее расчлененное тело музыканта нашли в квартире в Санкт-Петербурге.

«Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая», — сказал собеседник издания. О задержании Кохал также сообщила «Фонтанка». По данным издания, ее задержали на двое суток. Как пишет «Фонтанка», прямых улик против женщины нет, а в качестве причины задержания в петербургском СК и в прокуратуре назвали возможную месть фанатов.

Позже управление СК по Петербургу сообщило о задержании подозреваемой. Следствие будет ходатайствовать о заключении Кохал под стражу, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта передали родственникам
Общество
Александр Юшко (Энди Картрайт)

По информации «Фонтанки», назначены две экспертизы: для установления причин смерти и для исследования тканей. Издание сообщает, что их результаты пока не готовы. О том, что данных экспертизы, которые подтвердили бы версию убийства рэпера, пока нет, сообщает и Telegram-канал «Mash на Мойке».

РБК отправил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Тело Юшко обнаружили 29 июля. Кохал тогда сообщила, что рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиками, а она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

На следующий день в СК завели дело об убийстве. У Юшко остался ребенок, его передали родственникам погибшего.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Артем Афонский
Теги: убийство, Санкт-Петербург, рэпер, задержание
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