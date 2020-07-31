Жену умершего рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Марина Кохал проходит по делу в качестве подозреваемой, следствие намерено просить суд о ее заключении под стражу. Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля

Александра Юшко (Фото: kkkartrait / Instagram)

По делу об убийстве украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, задержали его жену Марину Кохал. Она проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее расчлененное тело музыканта нашли в квартире в Санкт-Петербурге.

«Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая», — сказал собеседник издания. О задержании Кохал также сообщила «Фонтанка». По данным издания, ее задержали на двое суток. Как пишет «Фонтанка», прямых улик против женщины нет, а в качестве причины задержания в петербургском СК и в прокуратуре назвали возможную месть фанатов.

Позже управление СК по Петербургу сообщило о задержании подозреваемой. Следствие будет ходатайствовать о заключении Кохал под стражу, говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации «Фонтанки», назначены две экспертизы: для установления причин смерти и для исследования тканей. Издание сообщает, что их результаты пока не готовы. О том, что данных экспертизы, которые подтвердили бы версию убийства рэпера, пока нет, сообщает и Telegram-канал «Mash на Мойке».