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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей

Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса. Она станет доступна только после проведения всех испытаний на взрослых. Об этом РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых», — сказал Гинцбург, добавив, что тесты на детях можно будет начать после завершения третьей фазы испытаний.

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По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадима Тарасова, решение о применении препарата на детях принимается обычно после проведения исследований на неполовозрелых животных, говорить о вакцинации детей пока рано. Притом дети не входят в группу риска и легче переносят COVID-19, отметил он.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром имени Гамалеи и Минобороны, вторая — научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. По ее словам, в августе 2020 года планируется государственная регистрация вакцины от центра Гамалеи. «Вектор», как ожидается, завершит клинические испытания вакцины в сентябре, тогда же ее должны зарегистрировать.

Накануне Минобороны сообщило, что у добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, разработанную вместе с учеными из центра Гамалеи, согласно последнему обследованию, сформировался иммунитет, побочных реакций не выявлено.

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Теги: Россия, коронавирус, вакцина, дети
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