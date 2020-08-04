Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей

Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса. Она станет доступна только после проведения всех испытаний на взрослых. Об этом РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых», — сказал Гинцбург, добавив, что тесты на детях можно будет начать после завершения третьей фазы испытаний.

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадима Тарасова, решение о применении препарата на детях принимается обычно после проведения исследований на неполовозрелых животных, говорить о вакцинации детей пока рано. Притом дети не входят в группу риска и легче переносят COVID-19, отметил он.