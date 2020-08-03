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Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал (справа) и Сергей Лукьянов (слева)
Марина Кохал (справа) и Сергей Лукьянов (слева) (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Сергей Лукьянов, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет представлять интересы Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Да, это так. Уже представляет», — сказали в пресс-службе.

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Александр Юшко

Тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля. Кохал тогда говорила адвокату, что рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиками. Она утверждала, что расчленила его тело, чтобы скрыть причину смерти.

Ее задержали по делу об убийстве Картрайта в качестве подозреваемой. В СК заявили, что причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Петербурге на набережной Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире были обнаружены другие части тела убитой Ещенко, с которой он состоял в отношениях.

Теги: Санкт-Петербург, новости, рэпер, убийство
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