Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

В январе 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя. Согласно пояснительной записке, человек на этой должности будет входить в число его постоянных членов совещательного органа. На должность может назначить или снять только президент, он же определяет его полномочия.

Предложение создать этот пост глава государства озвучил после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку 15 января. Путин заявил, что создаст должность заместителя главы Совбеза специально для бывшего премьера-министра и поручит тому заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

После принятия законопроекта парламентом в феврале Путин подписал указ о введении этой должности.

