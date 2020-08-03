Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.
В перечне лиц, которым положены дипломатические паспорта, появилась должность зампредседателя Совета безопасности России. Список был утвержден указом президента в 2012 году.
Помимо этого в документе уточняется, что дипломатический паспорт выдается и супруге или супругу заместителя главы совещательного органа.
Согласно закону о перечне лиц, которым положены дипломатические паспорта, в него входят члены правительства, секретарь Совбеза и другие.