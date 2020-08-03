Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти Общество, 20:09 Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Политика, 19:59 Российская футболистка Карпова заключила контракт с «Эспаньолом» Спорт, 19:58 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:37 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 августа Общество, 19:35 Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну Политика, 19:34 Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков Финансы, 19:29 В сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии Общество, 19:28 В ОКР назвали сроки открытия международного спортивного сезона Спорт, 19:18 Проблемы поколения Z: советы психологов Совместный проект, 19:14 «Сбербанк Онлайн» получил награду международной премии Red Dot Пресс-релиз, 19:08 Суд снова оштрафовал Волочкову после посещения монастыря на карантине Общество, 19:06 Адвокат Кирилла Кокорина будет настаивать на извинениях от прокурора Спорт, 18:59 Власти объяснили отказ от ЕГЭ по иностранному языку неравенством обучения Общество, 18:48
Политика ,  
0 

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Дмитрий Медведев и Владимир Путин
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечне лиц, которым положены дипломатические паспорта, появилась должность зампредседателя Совета безопасности России. Список был утвержден указом президента в 2012 году.

Помимо этого в документе уточняется, что дипломатический паспорт выдается и супруге или супругу заместителя главы совещательного органа.

Согласно закону о перечне лиц, которым положены дипломатические паспорта, в него входят члены правительства, секретарь Совбеза и другие.

Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в Совет безопасности
Политика

В январе 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя. Согласно пояснительной записке, человек на этой должности будет входить в число его постоянных членов совещательного органа. На должность может назначить или снять только президент, он же определяет его полномочия.

Предложение создать этот пост глава государства озвучил после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку 15 января. Путин заявил, что создаст должность заместителя главы Совбеза специально для бывшего премьера-министра и поручит тому заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

После принятия законопроекта парламентом в феврале Путин подписал указ о введении этой должности.
 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности
Материалы по теме
Медведев назвал необходимую для существования России форму правления
Общество
Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter