Путин подписал указ о введении должности зампреда Совета безопасности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России. Документ об изменении состава Совбеза опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что заместитель назначается и освобождается от должности главой государства. Занять этот пост может россиянин, не имеющий иностранное гражданство или вид на жительства в другой стране.

Ввести должность заместителя главы Совбеза России Владимир Путин предложил после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку 15 января. Об отставке Медведев объявил сразу после послания президента Федеральному собранию, в котором Путин сообщил о необходимости конституционной реформы. Место Медведева занял глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Совет Федерации одобрил создание должности зампредседателя Совбеза 30 января. Зарплата Медведева в новой должности будет аналогична прежней и составит 618,7 тыс. руб.



