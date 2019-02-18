Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в Совет безопасности

Президент России Владимир Путин включил временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Совет безопасности. Соответствующий указ опубликовали на портале правовых актов.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации изменение, включив в него в качестве члена Беглова А.Д. — временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 18 февраля, в день его подписания. 28 ноября 2018 года Путин исключил из Совета бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Президент уволил Полтавченко в начале октября прошлого года. Он занимал эту должность с 2011 года. Врио губернатора назначили Беглова, который ранее был полпредом в Северо-Западном федеральном округе.