Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается: заместитель председателя Совета безопасности будет входить в число его постоянных членов. В соответствии с законопроектом, заместитель председателя Совбеза назначается на должность и освобождается от должности главой государства. Президент также определяет его полномочия.

По действующему законодательству президент России является председателем Совета безопасности страны.

Ранее Владимир Путин назначил освобожденного от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрия Медведева своим заместителем в этой структуре. Он заявил, что создаст эту должность специально для Медведева и поручит тому заниматься вопросами безопасности и обороноспособности.