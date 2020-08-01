Жене умершего рэпера Картрайта продлили срок задержания

Марина Кохал и Александр Юшко (Фото: kkkartrait / Instagram)

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд продлил срок ареста Марине Кохал, подозреваемой по делу об убийстве украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщила РБК пресс-служба объединенных судов Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — сказано в сообщении. Девушка является женой Юшко. По данным следствия, она ночью 29 июля была в квартире рэпера. В пресс-службе отметили, что, по версии следствия, в этот день она убила Юшко и расчленила его, чтобы скрыть следы преступления. 31 июля Кохал было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В суде уточнили, что вину девушка не признала.

По мнению следователей, Кохал нужно отправить в СИЗО, потому что ее обвиняют в особо тяжком преступлении, у нее также нет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. Кроме того, она может оказать давление на свидетелей и скрыться от суда.

«Адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания с целью сбора документов о личности обвиняемой», — добавили в пресс-службе. Следователь и прокурор не были против ходатайства, суд его удовлетворил.